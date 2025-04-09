Наши товарищи вскрыли трофейный телефон хлопчика из 67-й бригады ВСУ, с Лиманского направления. И там, в одном из чатиков подразделения, видео нашли, полугодичной давности.
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Наши товарищи вскрыли трофейный телефон хлопчика из 67-й бригады ВСУ, с Лиманского направления. И там, в одном из чатиков подразделения, видео нашли, полугодичной давности.
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