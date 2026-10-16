Голы точно будут.Братское дерби встретило ЦСКА и «Динамо» в прекрасном расположении духа — обе московские команды сейчас в лидерах РПЛ, кто же выйдет победителем? Ниже подробнее разберем форму соперников, выберем наиболее перспективную ставку и подскажем, где смотреть игру.