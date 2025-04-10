Европейский Союз выделил Украине очередной транш в 1 млрд евро из замороженных российских активов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что это поддерживает "нацистскую хунту" и не повлияет на исход боевых действий, где Россия неизбежно одержит победу.