Как относиться к заявлениям Пентагона о "малой ценности" ударов ВСУ в глубь России?

ЕЛЕНА ПАНИНА Пентагон заявил, что снятие ограничений на способность Украины наносить удары в глубь территории России будет иметь "очень малую стратегическую ценность", поскольку-де Россия уже вывела почти все свои вооружения за пределы досягаемости, сообщает Bloomberg.
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