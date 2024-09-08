Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Наличие или отсутствие нового оружия можно увидеть только на практике, т. е. на войне. Пока что его не видно:  война ...Задержали очередн...
  • Вячеслав Дегтярев
    а ты дура..... думай людка лиханова когда пишешь свои дерьмовые комменты.........😎🖕☝️.........- стараякорова.........Задержали очередн...
  • Арсен Исмаилов
    ВРУТ ХОХЛЫ ... 90%   ....  ТАКИЕ ОНИ , КОГДА В ПЛЕН ПОПАДАЮТ, А НЕТ ЧТО БЫ КОМАНДИРА С РАЦИЕЙ ШЛЁПНУТЬ И В ПЛЕН ...  ...Три морпеха взяли...

Как относиться к заявлениям Пентагона о "малой ценности" ударов ВСУ в глубь России?

Как относиться к заявлениям Пентагона о "малой ценности" ударов ВСУ в глубь России?

ЕЛЕНА  ПАНИНА Пентагон заявил, что снятие ограничений на способность Украины наносить удары в глубь территории России будет иметь "очень малую стратегическую ценность", поскольку-де Россия уже вывела почти все свои вооружения за пределы досягаемости, сообщает Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх