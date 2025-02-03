Цифровой удар! Китай вступает в открытую борьбу с США

Global Look Press/Sheldon Cooper/Keystone Press Agency В бытность мою программистом то и дело математическими преобразованиями задачи сокращал расчеты даже не в разы, а на порядки – в тысячи, а то и миллионы раз.
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