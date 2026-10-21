В Новороссийске директор компании украл топливо больше чем на 89 миллионовАпелляционная инстанция Краснодарского краевого суда изучила материалы дела Сергея Островского.
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