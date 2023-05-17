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Начальник военной разведки Украины Буданов признал, что Киев «ведет работу» с российскими оппозиционерами

Начальник военной разведки Украины Буданов признал, что Киев «ведет работу» с российскими оппозиционерами

Начальник Главного управления разведки украинского оборонного ведомства Кирилл Буданов признал то, что киевская сторона «ведет работу» с представителями российской оппозиции.

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