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Царьград

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Виноградов: 80-летние пенсионеры получат двукратную прибавку в декабре

Виноградов: 80-летние пенсионеры получат двукратную прибавку в декабре

Пенсия повысится в декабре 2024 года для пенсионеров, которым в ноябре исполнилось 80 лет.Основные индексации пенсий в 2024 году уже проведены, но несмотря на это определенная категория пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат.

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