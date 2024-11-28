Виноградов: 80-летние пенсионеры получат двукратную прибавку в декабре

Пенсия повысится в декабре 2024 года для пенсионеров, которым в ноябре исполнилось 80 лет.Основные индексации пенсий в 2024 году уже проведены, но несмотря на это определенная категория пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат.
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