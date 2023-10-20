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Горбачев и Ельцин (исключительно мое отношение к персонам, при котором я и останусь) Е.Чудинова

Горбачев и Ельцин (исключительно мое отношение к персонам, при котором я и останусь) Е.Чудинова

Меня тут попросили рассказать о моем отношении к Ельцину. Не было настроения, но сейчас вдруг подумалось: а в самом деле, я вроде бы ни разу этой темы не касалась.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
А зачем обелять агента западных разведок Горбачёва? Это не он, это не так и прочее. Вопрос в другом, не было бы Горбачёва, был бы другой его дублёр. Что общего у обоих - оба глупы и обо куплены Западом
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2 час.
Виталий Кирпиченко
Остался человек в таёжном кардоне, который боготворит и Горбачёва и Ельцина. Он всего лишь один в мире. Пора бы эту тему похоронить раз и навсегда! Дать ярлык им &quot;Сволочи&quot; и умолкнуть.
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48 мин.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Может забудем об этих коммунистах- брехунах и мерзавцах? Ельцин-центр должен сменить вывеску.Устройте голосование.
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34 мин.

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