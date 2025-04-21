Жители Смоленска смогли подобрать работу на ярмарке вакансий

Смоленск активно ищет квалифицированных специалистов. На предприятия города требуются профессионалы и молодые специалисты, включая токарей, фрезеровщиков, медицинских работников, водителей автомобилей, сборщиков и кладовщиков.
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