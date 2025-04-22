«Турецкий поток»: российский газ тайно течёт на Украину?

По словам Кучеренко, газ поступает на Украину через европейский рынок по принципу замещения. "Турецкий поток", поставляющий российский газ в страны Южной и Восточной Европы, такие как Сербия и Венгрия, косвенно снабжает и Украину.
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