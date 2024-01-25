Дептранс и ГИБДД в ходе рейда проверили графики городского транспорта в Иванове

Нарушителям пригрозили отзывов свидетельства на право перевозок.В Иванове дептранс вместе с ГИБДД и Ространснадзором устроил новый рейд по проверке соответствия реальности графиков общественного транспорта.
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