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Дептранс и ГИБДД в ходе рейда проверили графики городского транспорта в Иванове

Дептранс и ГИБДД в ходе рейда проверили графики городского транспорта в Иванове

Нарушителям пригрозили отзывов свидетельства на право перевозок.В Иванове дептранс вместе с ГИБДД и Ространснадзором устроил новый рейд по проверке соответствия реальности графиков общественного транспорта.

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