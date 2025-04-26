Многие западные СМИ обсуждают заявление президента РФ Владимира Путина о полном освобождении Курской области: ряд изданий отмечает, что произошедшее стало провалом планов Киева, тогда как другие называют это устранением одного из затруднений, мешающих переговорам по урегулированию конфликта.