Многие западные СМИ обсуждают заявление президента РФ Владимира Путина о полном освобождении Курской области: ряд изданий отмечает, что произошедшее стало провалом планов Киева, тогда как другие называют это устранением одного из затруднений, мешающих переговорам по урегулированию конфликта.
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