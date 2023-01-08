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Аршавин о трансферах «Зенита»: «Из Бразилии приедет левый центральный защитник». Ранее писали о переходе Ренана из «Коринтианс»

Андрей Аршавин рассказал о планах «Зенита» в зимнее трансферное окно. – Может быть и можно было «Зениту» сохранить Ловрена.

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