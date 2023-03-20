Премьер Камбоджи Хун Сен: существует высокий риск ядерной войны из-за ордера МУС на «арест» Путина

В своём Telegram-канале премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что решение Международного суда в Гааге о выдаче ордера на «арест» Владимира Путина создаёт дополнительную напряжённость вокруг ситуации на Украине и увеличивает риск начала ядерной войны.