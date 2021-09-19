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“Малахов предложил мне 100 тысяч, если я ударю Прохора в кадре”: малаховские методы на ток-шоу

“Малахов предложил мне 100 тысяч, если я ударю Прохора в кадре”: малаховские методы на ток-шоу

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин обмениваются взаимными колкостями. Одновременно Виталина проговорилась, каким образом снимают постановочные шоу у Андрея Малахова Недавно между киевской пианисткой и светским ловеласом началась дуэль.

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