“Малахов предложил мне 100 тысяч, если я ударю Прохора в кадре”: малаховские методы на ток-шоу

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин обмениваются взаимными колкостями. Одновременно Виталина проговорилась, каким образом снимают постановочные шоу у Андрея Малахова Недавно между киевской пианисткой и светским ловеласом началась дуэль.