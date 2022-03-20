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Джефф Плэтт: «Я не намерен лишаться белорусского гражданства. Вчерашняя новость – ложь»

Джефф Плэтт опроверг информацию об отказе от белорусского гражданства. Ранее сообщалось, что нападающий подал заявление на отказ от гражданства Беларуси.

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