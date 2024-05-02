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Чарльз Баркли о претензиях к Фрэнку Вогелю и Дарвину Хэму: «Молокососы из медиа, займитесь делом, хватит примазываться к игрокам»

«Мы смотрим все игры и многие ток-шоу. Многие люди на телевидении трусы. Они хотят понравиться игрокам, не хотят выполнять свою работу.

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