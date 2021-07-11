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Депутат от партии Санду блокирует доступ избирателей из Приднестровья

Депутат от партии Санду блокирует доступ избирателей из Приднестровья

Серджиу Литвниненко был пойман сегодня утром на переговорах с группой бывших комбатантов.  Как пишет тг-канал "Выбор Молдовы", депутат от ПДС координирует блокировку доступа граждан Молдавии из приднестровского региона к избирательным участкам.

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