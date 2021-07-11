Депутат от партии Санду блокирует доступ избирателей из Приднестровья

Серджиу Литвниненко был пойман сегодня утром на переговорах с группой бывших комбатантов. Как пишет тг-канал "Выбор Молдовы", депутат от ПДС координирует блокировку доступа граждан Молдавии из приднестровского региона к избирательным участкам.