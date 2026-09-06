Bloomberg: позиция России по прекращению конфликта на Украине ужесточается

Требования российской стороны по завершению украинского конфликта ужесточаются, пишет Bloomberg.«Требования Москвы ужесточаются, поскольку она считает, что обладает военным превосходством над Украиной», — говорится в публикации.
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