Big crash in silver - H & S pattern neckline almost broken Silver Mini Futures (Feb 2027) MCX:SILVERMG2027 SACHINR6 A big H & S pattern is forming on daily time frame in silver.
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