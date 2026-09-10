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Big crash in silver - H & S pattern neckline almost broken

Big crash in silver - H & S pattern neckline almost broken

Big crash in silver - H & S pattern neckline almost broken Silver Mini Futures (Feb 2027) MCX:SILVERMG2027 SACHINR6 A big H & S pattern is forming on daily time frame in silver.

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