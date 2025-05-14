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Петербургский дневник

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Элина Левицкая: «Жемчужины авангарда»

Элина Левицкая: «Жемчужины авангарда»

Сокуратор выставки Уильяма Брумфилда «Русский авангард в объективе американского фотографа» - об экспозиции Выставка «Русский авангард в объективе американского фотографа» (16+) – совместный проект библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и издательского дома «Балтикум».

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