Элина Левицкая: «Жемчужины авангарда»

Сокуратор выставки Уильяма Брумфилда «Русский авангард в объективе американского фотографа» - об экспозиции Выставка «Русский авангард в объективе американского фотографа» (16+) – совместный проект библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и издательского дома «Балтикум».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии