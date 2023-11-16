Муравьева после Гран-при в Казани: «Нелегко идти вперед, не зная, что ждет тебя впереди. Но когда есть крепкое плечо и огромный опыт тренера, значит, все будет»

12 ноября фигуристка стала первой на соревнованиях в Казани. «На этом этапе получила большую поддержку от болельщиков, рада, что удача улыбнулась мне! Спасибо организаторам и ФФКР (Федерации фигурного катания России) за прекрасные соревнования! Нелегко идти вперед, не зная, что ждет тебя впереди… Но когда есть крепкое плечо и огромный опыт тренера Евгения Плющенко, значит, все будет… Много работы предстоит еще проделать с моими тренерами Дмитрием Михайловым, Сергеем Алексеевым, Еремом Газазяном, Надеждой Поповой! (в публикации Муравьева отметила аккаунты каждого из тренеров – Sports.
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