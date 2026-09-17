Данило Галлинари: «Мне не понравилось, что мой обмен из «Клипперс» произошел по просьбе Кавая»

Данило Галлинари рассказал, что ему не понравилось, что его обменяли из-за желания Кавая Ленарда играть с Полом Джорджем.
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