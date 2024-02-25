В Петербургском музее артиллерии открылась выставка трофейных беспилотников

В преддверии Дня защитника Отечества в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга открылась выставка «Не смеют крылья черные над Родиной летать», сообщает «Российская газета».
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