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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэнни Пакьяо: «Реванш с Флойдом был бы интересным, однозначно»

«Не знаю, чем сейчас занимается Флойд. Он, по-моему, изредка проводит выставочные поединки. Но наш реванш был бы интересным, однозначно», – сказал бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.

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