Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил своей переговорной группе продолжить диалог с Ираном. Очередной раунд переговоров пройдет в субботу, 11 июля, в Омане, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.
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