В Алтайском крае экипаж Госавтоинспекции оперативно сопроводил до больницы пожилую женщину

В УМВД России по городу Барнаулу от 39-летнего жителя города Рубцовска поступила благодарность в адрес сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу за спасение жизни родственницы.
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