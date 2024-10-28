Время, когда не до песен

С чем связаны новые скандалы в шоу-бизнесе? Черная полоса в творчестве Шамана, наверное, тревожит его поклонников, но в целом становится поводом для хайпа и хейта, как со стороны рядовых пользователей соцсетей, так и со стороны депутатов и общественных деятелей разного уровня.