Военное обозрение

3 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Их и проси о помощи, не разбегутся. Такие ли еще союзнички, любят только получать. Это не касается Беларусси.МИД Казахстана: Р...
  • В С
    Всё таки.,какие то, зудяще - паскудно- упёртые эти хохложопые особи.Командующий Объед...
  • Pawel Polistchuk
    А где вопли: "А НАС ЗА ШО?!"В ночное время су...

Бои в районе Антоновского моста: ствольная артиллерия, ТОС и авиация наносят удары по пытающемуся закрепиться противнику

Бои в районе Антоновского моста: ствольная артиллерия, ТОС и авиация наносят удары по пытающемуся закрепиться противнику

В последние несколько дней приходят сообщения о том, что противник предпринимает шаги по переправке на левый берег Днепра со стороны Херсона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх