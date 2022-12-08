Газета.ру

7 936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • gosha1000mailru Иванов
    Кучно пошло.Главу антикоррупц...
  • Иван Щукин
    В очередной раз убедился в русской поговорке: рыба гниёт с головы! Но это не большая "рыбка", а большие "рыбы" втихар...Главу антикоррупц...
  • Иван Иванов
    пусть пишут в спортлото....Украинский Ощадба...

В США потребовали заблокировать сделку Microsoft и Activision в $69 млрд

В США потребовали заблокировать сделку Microsoft и Activision в $69 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая является антимонопольным органом при правительстве Соединенных Штатов, потребовала заблокировать заявку технологической компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard за $69 млрд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх