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Премию «Команда Путина — 2023» вручили девяти петербуржцам

Премию «Команда Путина — 2023» вручили девяти петербуржцам

В историческом парке «Россия — моя история» наградили лауреатов премии «Команда Путина — 2023». Как сообщили «РосБалту» в пресс-службе Смольного, премии вручали руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова и вице-губернатор Борис Пиотровский, который принял участие в церемонии по поручению губернатора Александра Беглова.

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