В историческом парке «Россия — моя история» наградили лауреатов премии «Команда Путина — 2023». Как сообщили «РосБалту» в пресс-службе Смольного, премии вручали руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова и вице-губернатор Борис Пиотровский, который принял участие в церемонии по поручению губернатора Александра Беглова.