Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. «Приобретение платформы «Мой спорт» — это важный шаг в цифровизации спортивной отрасли, и мы уже видим реальные результаты от повышения эффективности работы тренеров и использования бюджетных мест в спортшколах до возможностей для оптимизации расходов.
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