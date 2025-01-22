Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. «Приобретение платформы «Мой спорт» — это важный шаг в цифровизации спортивной отрасли, и мы уже видим реальные результаты от повышения эффективности работы тренеров и использования бюджетных мест в спортшколах до возможностей для оптимизации расходов.