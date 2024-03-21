Где в Барнауле могут появиться новые велодорожки и по каким уже можно покататься

Изучаем проект комплексного развития транспортной инфраструктуры города Несколько новых велодорожек может появиться в Барнауле, следует из проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2036 года.
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