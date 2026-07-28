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Газета.ру

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Адвокат Жорин посоветовал обращаться в СК, если полицейские превышают полномочия

Адвокат Жорин посоветовал обращаться в СК, если полицейские превышают полномочия

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что в Королеве полицейские избили 19-летнюю девушку в своем отделе, оскорбляли и угрожали ей сексуальным насилием, — ее заподозрили в краже из магазина, которой не было.

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