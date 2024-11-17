Беспрецедентное решение Владимира Путина оказалось наиболее болезненным ударом по Вашингтону, чем можно было предположить.
"Россия ставит на колени экономику США": Русские добились своего. Ни одна страна в мире не сможет помочь Вашингтону
Комментарии
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Evgeny Ku
Всё правильно, кроме МЫ. Кто это МЫ ? Ты поставлял ? И я не поставлял. Тогда, кто эти МЫ ?
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14 час.
Александр Зиборов
Этого мало! И особенно мало после того, как США приняли решение бить вглубь России своими ракетами. Нужно перекрывать все поставки США, все виды сотрудничества и отвечать военно-техническими средствами, если начнутся атаки российской глубинки...
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10 час.
Сергей Тюрин
Поживём увидим. Статья больше на шапкозакидательство похожа. На нас наложили более 20000 санкций и ничего, живём и смеёмся ещё. А тут одну позицию перестали в США поставлять и ждём краха их экономики, что ли? Хотя, конечно верить в это очень хочется😊
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45 мин.
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