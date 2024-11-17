"Россия ставит на колени экономику США": Русские добились своего. Ни одна страна в мире не сможет помочь Вашингтону

Evgeny Ku Всё правильно, кроме МЫ. Кто это МЫ ? Ты поставлял ? И я не поставлял. Тогда, кто эти МЫ ?

Александр Зиборов Этого мало! И особенно мало после того, как США приняли решение бить вглубь России своими ракетами. Нужно перекрывать все поставки США, все виды сотрудничества и отвечать военно-техническими средствами, если начнутся атаки российской глубинки...