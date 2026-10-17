В Барнауле днем 17 октября затопило проезжую часть на улице Антона Петрова из-за порыва водопровода. В связи с этим изменено движение трамваев №7 и 9, сообщает пресс-служба МЦУ краевой столицы.
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