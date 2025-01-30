17 историй о том, как технологии добавили перца в обычную жизнь

Инновации призваны упростить жизнь, но иногда не все идет гладко. Герои этой статьи — владельцы модных девайсов, автолюбители и просто люди, которые прикоснулись к миру технологий и получили курьезную историю в придачу.
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