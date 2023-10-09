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Россия готова принять соотечественников из Латвии

Россия готова принять соотечественников из Латвии

Россия готова принять соотечественников, если власти Латвии будут их выселять. «Российская Федерация сделает все возможное для того, чтобы, если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину, они были обустроены», — заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает «Россия-24».

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