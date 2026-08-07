Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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5 советов, как брать в поездки меньше вещей и не страдать

5 советов, как брать в поездки меньше вещей и не страдать

Делайте выбор в пользу многофункциональности. Вряд ли кому-то нравится таскать тяжёлый чемодан. Поэтому навык брать всё, что понадобится, но не класть в багаж ничего лишнего пригодится любому путешественнику.

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