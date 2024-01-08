“Шесть жен, куча детей, никому он толком не нужен”, – неприятные факты о заключенном Михаиле Ефремове

Ой да кому он интересен, что он такое выдающееся совершил? Посадили и поделом , пусть сидит. Перед законом должны быть все равны . А и другим "неприкасаемым" впредь наука.

Aleksandr Sobolev

Хороший актер! А то что случилось! Так он бухал! Это у него наследственное! Батя его тоже прекрасным актером был и тоже бухал по черному! Ну, посадили! Так ни он один бухает и сидит!! Выйдет скоро - и будет работать - служить в театре и играть в кино - 100%! Такими актерами не разбрасываються!