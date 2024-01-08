Проблемы с алкоголем и наркотиками у актера Михаила Ефремова присутствовали долгие годы. Однако, многие в окружении Народного артиста РФ предпочитали закрывать на это глаза, что в итоге привело к трагической аварии в центре Москвы с летальным исходом.
“Шесть жен, куча детей, никому он толком не нужен”, – неприятные факты о заключенном Михаиле Ефремове
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Ой да кому он интересен, что он такое выдающееся совершил? Посадили и поделом , пусть сидит. Перед законом должны быть все равны . А и другим "неприкасаемым" впредь наука.
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18 час.
е
евгений
Зла ему не желаю, но, чего искал, того и добился.
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14 час.
Aleksandr Sobolev
Хороший актер! А то что случилось! Так он бухал! Это у него наследственное! Батя его тоже прекрасным актером был и тоже бухал по черному! Ну, посадили! Так ни он один бухает и сидит!! Выйдет скоро - и будет работать - служить в театре и играть в кино - 100%! Такими актерами не разбрасываються!
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2 час.
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