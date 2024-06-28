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Царьград

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Врач-гастроэнтеролог рассказала о важности мытья фруктов даже в кожуре

Врач-гастроэнтеролог рассказала о важности мытья фруктов даже в кожуре

Фрукты могут стать причиной болезней пищевого происхождения.Врач-гастроэнтеролог Татьяна Почеховская сообщила о важности мытья фруктов даже в том случае, если с них будет снята кожура.

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