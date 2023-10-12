В преддверии празднования Дня матери (14 октября) и Дня отца (21 октября) 13.10.2023 с 10:00 до 12:00 состоится ´прямая телеф...

В преддверии празднования Дня матери (14 октября) и Дня отца (21 октября) 13.10.2023 с 10:00 до 12:00 состоится ´прямая телефонная линия´ по вопросам государственной поддержки семей с детьмиНа интересующие Вас вопросы ответит начальник управления социальной защиты администрации Первомайского района г.