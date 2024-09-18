«Мы были жестокими врагами»: Иракли об отношениях с женой до и после развода

Иракли был женат единственный раз — на Софии Гребенщиковой, подарившей ему двоих сыновей. После развода они пережили сложный период, но теперь тепло относятся друг к другу и являются партнерами в воспитании детей.
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