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Тренер «Уфы» после 0:2 с «Кубанью»: «Проходных игр не будет. Все матчи – от ножа»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча 1-го тура Первой лиги с «Кубанью» (0:2). – Получилась сложная игра, было много борьбы, единоборств.

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