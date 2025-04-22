На Алтае 79-летняя женщина "соблазнилась" на инвестиции и лишилась 990 тысяч рублей

Женщина рассказала, что с трудом вспоминает, как именно ее обманули мошенники 79-летняя жительница Майминского района Республики Алтай решила заработать на инвестициях и потеряла 990 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
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