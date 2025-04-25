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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аниме про футбол Ao Ashi официально получит второй сезон

Аниме про футбол Ao Ashi официально получит второй сезон

На обложке нового выпуска журнала Weekly Big Comic Spirits появилось подтверждение, что аниме Ao Ashi вернется со вторым сезоном.

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