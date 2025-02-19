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Царьград

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Минобороны РФ требует почти 7 млн рублей с завода "Омсктрансмаш" в Москве

Минобороны РФ требует почти 7 млн рублей с завода "Омсктрансмаш" в Москве

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать почти 7 млн рублей с завода железнодорожной техники, управляющей компанией которого является "Омсктрансмаш".

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