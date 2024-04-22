В Брянске запустят современное производство грейдеров и погрузчиков

Современные станки уже установлены в механообрабатывающем и сварочно-заготовительных цехах. Произведена замена четырех станков с ЧПУ, трех комплектов сварочного оборудования, комплекса термической резки металла, установки дробеметной очистки металла, окрасочно-сушильной камеры, трех комплектов окрасочных установок.
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