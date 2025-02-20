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salekhard.online

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Более тысячи нефинансовых карт «Морошка» выдано ямальцам за две недели

Более тысячи нефинансовых карт «Морошка» выдано ямальцам за две недели

Около 600 карт получили дети ямальских кочевников, которые учатся в интернатах. Еще 400 были выданы ямальцам при обращении в МФЦ.

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